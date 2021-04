VIDEO | Vaccino, Abrignani (Cts): “No a rallentamenti per il ‘caso’ Johnson&Johnson” (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – Sono 184mila le dosi dell’atteso vaccino della Johnson & Johnson arrivate in Italia. Ma a freddare l’entusiasmo giunge la notizia che l’Fda americana ha deciso di sospendere, in via cautelativa, l’uso del vaccino monodose anti-Covid dopo che sei donne hanno manifestato rare forme di trombosi e una di loro è morta. Un nuovo caso Astrazeneca arrivato a complicare la gestione della campagna vaccinale nel nostro Paese? Crescerà il numero degli scettici? Di questo ma anche dei fondi stanziati dall’UE per lo studio delle varianti l’agenzia di stampa Dire ne ha parlato con il Professor Sergio Abrignani Immunologo presso l’Università degli Studi di Milano, membro del Cts e Direttore Scientifico, Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM). Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – Sono 184mila le dosi dell’atteso vaccino della Johnson & Johnson arrivate in Italia. Ma a freddare l’entusiasmo giunge la notizia che l’Fda americana ha deciso di sospendere, in via cautelativa, l’uso del vaccino monodose anti-Covid dopo che sei donne hanno manifestato rare forme di trombosi e una di loro è morta. Un nuovo caso Astrazeneca arrivato a complicare la gestione della campagna vaccinale nel nostro Paese? Crescerà il numero degli scettici? Di questo ma anche dei fondi stanziati dall’UE per lo studio delle varianti l’agenzia di stampa Dire ne ha parlato con il Professor Sergio Abrignani Immunologo presso l’Università degli Studi di Milano, membro del Cts e Direttore Scientifico, Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM).

