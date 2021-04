Verso le nuove regole del Cts sulle riaperture da maggio: dove aprono i ristoranti a cena, coprifuoco a mezzanotte, le quote per concerti e cinema (Di martedì 13 aprile 2021) Il pressing su Mario Draghi per accelerare con le riaperture arriva da più fronti: dai titolari delle attività commerciali – ieri, 13 aprile, hanno assediato Roma -, dagli operatori del settore cultura e persino dagli alleati di governo del centrodestra. Al momento, sembra prevalere la linea della prudenza del ministro della Salute Roberto Speranza, ovvero nessun allentamento fino a maggio. Resta alto il livello di rischio causato dal diffondersi delle varianti del Coronavirus. Il presidente del Consiglio, tuttavia, ha chiesto al Comitato tecnico scientifico di redigere nuovi protocolli: per i settori più colpiti potrebbero arrivare regole meno rigide per consentire una riapertura più sostanziale. E, contestualmente, l’esecutivo lavora a un nuovo scostamento di bilancio per garantire ulteriori ristori. Sono due gli ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) Il pressing su Mario Draghi per accelerare con learriva da più fronti: dai titolari delle attività commerciali – ieri, 13 aprile, hanno assediato Roma -, dagli operatori del settore cultura e persino dagli alleati di governo del centrodestra. Al momento, sembra prevalere la linea della prudenza del ministro della Salute Roberto Speranza, ovvero nessun allentamento fino a. Resta alto il livello di rischio causato dal diffondersi delle varianti del Coronavirus. Il presidente del Consiglio, tuttavia, ha chiesto al Comitato tecnico scientifico di redigere nuovi protocolli: per i settori più colpiti potrebbero arrivaremeno rigide per consentire una riapertura più sostanziale. E, contestualmente, l’esecutivo lavora a un nuovo scostamento di bilancio per garantire ulteriori ristori. Sono due gli ...

