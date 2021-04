Versace: la moda per i nativi digitali dell’artista Hey Reilly (Di martedì 13 aprile 2021) Esperto di social media Hey Reilly ha realizzato stampe ironiche che remixano la cultura pop. Versace Jeans Couture pensa ai nativi digitali e presenta una nuova capsule collection creata in collaborazione con l’artista Hey Reilly. Creativo digitale ed esperto di social media, Hey Reilly ha realizzato stampe ironiche e divertenti. Che sono state utilizzate per decorare t-shirt in jersey e felpe. Hey Reilly e Versace Jeans Couture hanno creato una collezione per la generazione nativa digitale I capi prendono ispirazione dalla cultura del DJ di remixare, graffiare e campionare le tracce. Interrompendo il flusso della storia, i ritratti di personaggi regali sono sovrapposti, sottoforma di collage grafico, a fotografie attuali e slogan della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Esperto di social media Heyha realizzato stampe ironiche che remixano la cultura pop.Jeans Couture pensa aie presenta una nuova capsule collection creata in collaborazione con l’artista Hey. Creativo digitale ed esperto di social media, Heyha realizzato stampe ironiche e divertenti. Che sono state utilizzate per decorare t-shirt in jersey e felpe. HeyJeans Couture hanno creato una collezione per la generazione nativa digitale I capi prendono ispirazione dalla cultura del DJ di remixare, graffiare e campionare le tracce. Interrompendo il flusso della storia, i ritratti di personaggi regali sono sovrapposti, sottoforma di collage grafico, a fotografie attuali e slogan della ...

Advertising

missonostufata : @BSanturbano @ZombieBuster5 Come mai non si siano precipitati i vari versace, gucci, valentino ad apporre le loro f… - qn_giorno : #Versace e la moda per i nativi digitali dell'artista Hey Reilly / FOTO - leonidagram_ : @filombria @Marimarilisboa @IMjnterista @perchetendenza tipo? Versace nasce come casa che vendeva magliette monocol… - leonidagram_ : @filombria @Marimarilisboa @IMjnterista @perchetendenza ...esattamente come Tod's vende (ma non è!), boh, marchio-m… - filombria : @leonidagram_ @Marimarilisboa @IMjnterista @perchetendenza Certo. Non puoi prendermi una shirt col brand (cosa che… -

Ultime Notizie dalla rete : Versace moda Gonna a balze, la tendenza che anticipa con leggerezza l'estate ...Lorenzo Serafini Ulla Johnson Versace Viktor&Rolf gonne primavera estate 2021 tendenze Vogue Consiglia Haute Couture Queste sono le migliori tendenze capelli e trucco avvistate alle sfilate Alta Moda ...

Versace: la capsule pop jeans couture per la Gen Z con l'artista Hey Reilly ... Fendi, Balenciaga ed ora Versace . Ma anche molte altre immagini della cultura pop, o con i volti ... Il lavoro di Hey Reilly è una ventata d'aria fresca per le campagne pubblicitarie della moda!

Versace e la moda per i nativi digitali dell'artista Hey Reilly / FOTO IL GIORNO Versace: la moda per i nativi digitali dell’artista Hey Reilly Versace Jeans Couture pensa ai nativi digitali e presenta una ... Laureato presso il Royal College of Art, Hey Reilly ha creato immagini che mostrano uno stile unico nell’unire moda e arte. Il suo ...

Versace e la moda per i nativi digitali dell'artista Hey Reilly / FOTO Versace Jeans Couture pensa ai nativi digitali e presenta ... Laureato presso il Royal College of Art, Hey Reilly ha creato immagini che mostrano uno stile unico nell’unire moda e arte. Il suo stile ...

...Lorenzo Serafini Ulla JohnsonViktor&Rolf gonne primavera estate 2021 tendenze Vogue Consiglia Haute Couture Queste sono le migliori tendenze capelli e trucco avvistate alle sfilate Alta...... Fendi, Balenciaga ed ora. Ma anche molte altre immagini della cultura pop, o con i volti ... Il lavoro di Hey Reilly è una ventata d'aria fresca per le campagne pubblicitarie dellaVersace Jeans Couture pensa ai nativi digitali e presenta una ... Laureato presso il Royal College of Art, Hey Reilly ha creato immagini che mostrano uno stile unico nell’unire moda e arte. Il suo ...Versace Jeans Couture pensa ai nativi digitali e presenta ... Laureato presso il Royal College of Art, Hey Reilly ha creato immagini che mostrano uno stile unico nell’unire moda e arte. Il suo stile ...