Verruche | cosa sono? Come vengono? La verruca spiegata con parole semplici

Leggi su cityroma

(Di martedì 13 aprile 2021) Pubblicità? Tutto quel che c’è da sapere sullaspiegato in modo semplice. Ledelle piccole escrescenze ruvide al tatto che poscrescere in qualunque parte del corpo. Si formano a causa dell’azione di un virus, il papilloma (HPV), e nella stragrande maggioranza dei casi spariscono da sole entro uno o due anni. Esistono alcuni trattamenti a cui però si ricorre in caso di persistenza dell’escrescenza. Per approfondire:gestirle? L'articolo proviene da City Roma News.