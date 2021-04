Verissimo, tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 17 aprile 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) La registrazione della nuova puntata di Verissimo avverrà nelle prossime ore e, infatti, sul profilo social del talk show condotto da Silvia Toffanin stanno iniziando a farsi spazio le prime indiscrezioni. Nella puntata di sabato 17 aprile, in onda alle ore 15:30 su Canale 5 , ci saranno dagli 8 ai 12 ospiti, il numero esatto ve lo diremo prossimamente non appena apprenderemo maggiori informazioni a riguardo, e la curiosità su quali saranno gli invitati in studio nella prossima puntata cresce e noi abbiamo deciso di svelarveli un po’ alla volta e step by step di seguito. Verissimo, tutti gli ospiti della puntata del 17 aprile 2021 Nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 ci saranno due grandi cantanti che hanno ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 aprile 2021) La registrazione della nuova puntata diavverrà nelle prossime ore e, infatti, sul profilo social del talk show condotto da Silvia Toffanin stanno iniziando a farsi spazio le prime indiscrezioni. Nella puntata di17, in onda alle ore 15:30 su Canale 5 , ci saranno dagli 8 ai 12, il numero esatto ve lo diremo prossimamente non appena apprenderemo maggiori informazioni a riguardo, e la curiosità su quali saranno gli invitati in studio nella prossima puntata cresce e noi abbiamo deciso di svelarveli un po’ alla volta e step by step di seguito.glidella puntata del 17Nel salotto delpomeriggio di Canale 5 ci saranno due grandi cantanti che hanno ...

Advertising

tuttopuntotv : Verissimo, tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 17 aprile 2021 #verissimo - GarauPina : @LorenzoBiglione @DavePos5 Che agli Warriors manchi la panchina direi che è verissimo ?? Se mai vedrò Beal agli Warr… - DavideMangini71 : @Micol_Manzo Verissimo mia dolcissima e incantevole Micol!!!..... Amare il prossimo, porgere l'altra guancia, amare… - Rebelle56595570 : @nottodaysatanl Verissimo, i miei nonni oltre a non aver mai detto cose del genere hanno come vicini una famiglia d… - _Fonz1926 : @faithless95 Verissimo, adesso mi metto e cerco di trovare tutti i membri del Napoli twitter che mi vengono in mente -