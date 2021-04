Ventilatori cinesi difettosi | il ruolo di D’Alema nella trattativa che portò l’Italia all’acquisto

(Di martedì 13 aprile 2021) Nuovi dettagli emergono rispetto allache, un anno fa,da parte del governo italiano diAeonmed Vg70 andati in uso nei nostri ospedali, ma dei quali ora si scopre che erano «privi dei necessari requisiti di sicurezza». In particolare, sembra chiarirsi perché intervenne Massimo, che svolse la funzione di facilitatore dell’operazione, come emergerebbe da una email che la Silk Road Global Information limited agli atti del contratto siglato dalla Protezione civile., infatti, è presidente onorario della Silk Road Cities Alliance, un’associazione legata al governo di Pechino alla quale farebbe capo proprio la società che fornì al...

... dalle mascherine ai gel igienizzanti fino ai ventilatori polmonari per fronteggiare le difficoltà ... Sarebbe stato D'Alema - prosegue la Verità - stando ai documenti cinesi a rassicurare il governo ... ventilatori fuori legge comprati da Borrelli"/ In mail spunta nome di D'Alema