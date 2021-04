Veicoli commerciali in crescita a marzo. UNRAE: “Effetto incentivi che vanno prorogati” (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Il mercato dei Veicoli commerciali conferma un segno positivo a marzo, con 18.230 unità in aumento del 5,4% rispetto al marzo 2019, ultimo anno di “normalità” visto che la pandemia ed il lockdown hanno falsato i dati di marzo 2020. Parallelamente, il 1° trimestre chiude sugli stessi livelli del 2019 a 46.140 immatricolazioni. E’ quanto rileva l’ultimo rapporto del Centro Studi e Statistiche dell’UNRAE, l’Associazione delle Case automobilistiche estere. “Il mercato si mantiene in territorio positivo grazie al contributo degli incentivi governativi”, afferma Michele Crisci, Presidente dell’UNRAE, ricordando che il fondo destinato alle alimentazioni non elettriche si è esaurito nel giro di pochissimi giorni. Il parco ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Il mercato deiconferma un segno positivo a, con 18.230 unità in aumento del 5,4% rispetto al2019, ultimo anno di “normalità” visto che la pandemia ed il lockdown hanno falsato i dati di2020. Parallelamente, il 1° trimestre chiude sugli stessi livelli del 2019 a 46.140 immatricolazioni. E’ quanto rileva l’ultimo rapporto del Centro Studi e Statistiche dell’, l’Associazione delle Case automobilistiche estere. “Il mercato si mantiene in territorio positivo grazie al contributo degligovernativi”, afferma Michele Crisci, Presidente dell’, ricordando che il fondo destinato alle alimentazioni non elettriche si è esaurito nel giro di pochissimi giorni. Il parco ...

