Vanity Fair scende in campo a favore del DDL Zan

Vanity Fair prende posizione sui diritti civili e invita tutta la sua community a farlo. Mentre la cronaca ci racconta la storia di Malika, una ragazza di 22 anni di Firenze, cacciata di casa dai genitori dopo aver loro confessato che ama un'altra donna (e che il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti ha intervistato in una seguitissima diretta instagram lunedì 12 aprile), e mentre in Senato viene rinviata la discussione in Commissione Giustizia del Ddl Zan, la proposta di legge contro omofobia, transfobia, misoginia e abilismo, il settimanale esce in edicola con in copertina un invito: #diamociunamano. A lanciarlo Alice Pagani, 23 anni, già protagonista della serie Netflix di successo Baby e del thriller romantico in uscita Non mi uccidere. Nell'intervista l'attrice si unisce al coro di voci che, dal mondo dello spettacolo, chiedono l'approvazione della legge.

Ultime Notizie dalla rete : Vanity Fair 7 curiosità su Chiara Nasti: la moda, l'amore, e?gli haters! ... chiacchieravo sempre! Non sono mai stata sospesa , ma ho sempre avuto voti bassi in condotta ', ha raccontato a Vanity Fair . Ha una sorella più piccola di un anno a cui è estremamente legata, ...

Francesca Michielin si è tatuata un murukku sul petto Francesca Michielin ha un tatuaggio che nessuno aveva mai visto prima . La cantante veneta ha posato per ' Vanity Fair ' con indosso una giacca aperta sul davanti: i fan più attenti hanno subito notato un piccolo disegno sul petto, accanto al seno sinistro. A soddisfare la curiosità dei follower, ci ha ...

Sepúlveda, un’impronta felice Il 16 aprile è un anno dalla morte di Luis Sepúlveda, uno che nella vita è stato un guerrigliero, un prigioniero politico, un giornalista attento alle cause dei più deboli, un attivista e un ...

