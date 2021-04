Valentina Vezzali annuncia: “L’11 giugno sarà il culmine di una ripartenza, lavoriamo sulla riapertura dei centri sportivi” (Di martedì 13 aprile 2021) Giornata di annunci quella per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Valentina Vezzali. L’ex fuoriclasse della scherma, visto l’incarico ricevuto, si è attivata per trovare delle soluzioni e l’ok da parte del Governo in merito all’apertura dell’Olimpico di Roma (almeno il 25% della capienza) in vista degli Europei di calcio è una buona notizia. Vezzali è stata ricevuta questo pomeriggio al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnata dall’olimpionica e membro onorario Cio Manuela Di Centa: “Quello di oggi è un risultato che non riguarda solo il calcio, ma tutto lo sport italiano. Non si tratta solo di riaprire uno stadio, ma è un momento simbolo. E’ la luce in fondo al tunnel. L’auspicio è che L’11 giugno possa essere il momento ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Giornata di annunci quella per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport. L’ex fuoriclasse della scherma, visto l’incarico ricevuto, si è attivata per trovare delle soluzioni e l’ok da parte del Governo in merito all’apertura dell’Olimpico di Roma (almeno il 25% della capienza) in vista degli Europei di calcio è una buona notizia.è stata ricevuta questo pomeriggio al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnata dall’olimpionica e membro onorario Cio Manuela Di Centa: “Quello di oggi è un risultato che non riguarda solo il calcio, ma tutto lo sport italiano. Non si tratta solo di riaprire uno stadio, ma è un momento simbolo. E’ la luce in fondo al tunnel. L’auspicio è chepossa essere il momento ...

Advertising

fattoquotidiano : Quando Valentina Vezzali è stata scelta come sottosegretaria allo Sport, tutti si sono chiesti a chi appartenesse p… - OA_Sport : Valentina #Vezzali rivela come l'11 giugno non sarà solo una data importante per il calcio, ma per l'intero sport i… - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Valentina Vezzali da Sergio Mattarella: “il Presidente al nostro fianco. Lo sport stimolo alla riparte… - ciccionocera00s : RT @marifcinter: +++ Governo ha appena dato l'ok con una lettera del sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, al presidente della Fed… -