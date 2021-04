Vaccino | nel Lazio parte la sperimentazione per Sputnik V | accordo Spallanzani-Gamaleya Mosca

reportrai3 : «Nel giro di due, tre settimane, potremmo avere già i primi lotti di Sputnik prodotti in Italia». dice Kiril Dmitre… - TeresaBellanova : Il #12Aprile 1955 il vaccino contro la poliomelite del dottor Jonas #Salk viene dichiarato sicuro e lui decide di d… - sole24ore : ?? Arriva in Italia il #vaccino monodose #Johnson&Johnson. Ecco perché potrebbe dare una spinta decisiva alla campag… - mietitore85 : RT @horusarcadia: qualcuno mi sa spiegare perchè le mascherine (nel periodo di maggior allarme) le abbiamo dovute comprare pagandole di t… - Danielasolare61 : RT @OrtigiaP: Johnson& Johnson, Stati Uniti e Australia lo sospendono dopo 'casi di coaguli nel sangue': 'Non lo raccomandiamo' L'Italia lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino nel

Johnson & Johnson,sospeso in Usa/ Fda: "6 trombosi". Ema, "serve richiamo" ERDOGAN, LA ... Erdogan ha ottenuto in primo luogo la conferma del memorandum d'intesa siglatonovembre del 2019 ......governo australiano ha identificato un secondo caso di un raro coagulo di sangue probabilmente collegato alAstraZeneca . Il governo era in trattative con il gigante farmaceutico con sede...Negli Stati Uniti il Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) e la Fda (Food and Drug Administration) hanno raccomandato una 'pausa' ...PALERMO - Sono 17 i nuovi Centri di vaccinazione che la Protezione civile regionale sta realizzando in Sicilia e che si aggiungono a quelli già presenti nei capoluoghi di provincia e ai 98 esistenti p ...