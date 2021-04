Vaccino Johnson&Johnson, stop precauzionale dagli USA, Italia ed Europa temporeggiano: “Valuteremo” (Di martedì 13 aprile 2021) Mentre in Europa rallentano le consegne, gli Stati Uniti hanno bloccato in via precauzionale la distribuzione del Vaccino Johnson&Johnson. Speranza: “Valuteremo” Dopo l’affaire Astrazeneca, l’attenzione mondiale adesso si è riversata sul Vaccino della casa farmaceutica Johnson&Johnson. Gli Stati Uniti hanno infatti deciso di bloccare in via precauzionale la distribuzione del siero anticovid dopo il parere emesso da Cdc (il principale organismo di controllo della sanità negli Stati Uniti) e Fda (l’ente americano deputato al controllo dei farmaci). Secondo quanto dichiarato alle autorità sanitarie, si sarebbero verificate situazioni simili all’Astrazeneca. Segnalati, infatti, casi di trombosi. Italia ed Europa attendono: ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 aprile 2021) Mentre inrallentano le consegne, gli Stati Uniti hanno bloccato in viala distribuzione delJohnson&Johnson. Speranza: “” Dopo l’affaire Astrazeneca, l’attenzione mondiale adesso si è riversata suldella casa farmaceutica Johnson&Johnson. Gli Stati Uniti hanno infatti deciso di bloccare in viala distribuzione del siero anticovid dopo il parere emesso da Cdc (il principale organismo di controllo della sanità negli Stati Uniti) e Fda (l’ente americano deputato al controllo dei farmaci). Secondo quanto dichiarato alle autorità sanitarie, si sarebbero verificate situazioni simili all’Astrazeneca. Segnalati, infatti, casi di trombosi.edattendono: ...

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti… - ladyonorato : Johnson& Johnson, Stati Uniti e Australia lo sospendono dopo 'casi di coaguli nel sangue': 'Non lo raccomandiamo' - Corriere : Il Nyt: «Gli Usa chiedono la sospensione immediata del vaccino Johnson & Johnson» - tg2rai : Negli USA stop al vaccino Johnson&Johnson per alcuni casi di trombosi e un morto. @robersperanza 'Andrà utilizzato'… - lforesti : Johnson and Johnson 6 casi su 6,8M di vaccini —-> 1 su milione Tutte donne tra 18 e 48 anni, con sintomi a 6-13 g… -