Vaccino Johnson&Johnson sospeso negli Usa | nei prossimi giorni prima fornitura all’Italia Alcuni casi sospetti

(Di martedì 13 aprile 2021) Dal 16 aprile in Italia le dosi delJohnson&Johnson per il contrasto al corona virus. Nelle ultime ore, stando al New York Times, la somministrazione di quelè stata stata sospesaStati Uniti d’America fino agli esiti delle verifiche in relazione addi malattie rare. L'articoloJohnson&JohnsonUsa, nei proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson&Johnson

Non è chiaro fino a che punto la pausa nell'uso delritarderà i piani dell'amministrazione Biden per vaccinare tutti gli adulti negli Stati Uniti entro la fine di maggio. ...'Oggi la Food & Drug Administration e i Cdc hanno diffuso una dichiarazione riguardo al' si legge in una dichiarazione pubblicata dalla Fda, l'agenzia che autorizza i farmaci ...Mentre stanno arrivando le prime dosi di Johnson&Johnson in Italia a Pratica di Mare, gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino J&J dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York ...Sono 184mila le dosi del vaccino Janssen della Johnson & Johnson arrivate oggi all'hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare.... Scopri di più ...