Vaccino Johnson&Johnson | riunione ministero della Salute-Aifa dopo lo stop negli Usa Oggi sono arrivate 184mila dosi anti-Covid in Italia

(Di martedì 13 aprile 2021) Nel giorno dell’arrivo delle primedelJanssen di Johnson&Johnson, loannunciato dagli Usa mette in allerta il. Alle 16 è stata convocata unatecnica, alla quale dovrebbe prendere parte anche l’Agenziana del farmaco, sulla mossa decisa dalla Fda e dai Cdc di sospendere il farmaco6 casi di trombosi in donne giovaniStati Uniti. Nel piano vaccinale nazionale, presentato esattamente un mese fa dal commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, è previsto l’arrivo di 26,57 milioni didi Johnson&Johnson inentro la fine di ...

sospeso in Usa/ Fda: "6 trombosi". Ema, "serve richiamo" 'Non possiamo lasciare a se stessi i sanitari e i medici che operano nelle terapie " ha aggiunto la massima ...Finora negli Stati Uniti circa sette milioni di persone hanno ricevuto il. "Raccomandiamo una pausa nell'uso di questoper cautela", ha annunciato la Food and Drug ...Dopo il caso AstraZeneca, ora anche il nuovo vaccino Johnson & Johnson è sotto la lente di ingrandimento per alcuni casi di trombosi che hanno portato gli Usa a chiedere la sospensione del vaccino.Finora negli Usa hanno ricevuto il vaccino J & J quasi sette milioni di persone, e altre nove milioni di dosi sono in attesa. Le pagelle dei vaccini: da Pfizer a Moderna - AstraZeneca: studio su ...