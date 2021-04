Vaccino Johnson&Johnson | richiesta di sospenderlo negli Usa | nei prossimi giorni prima fornitura all’Italia Alcuni casi sospetti

(Di martedì 13 aprile 2021) Dal 16 aprile in Italia le dosi delJohnson&Johnson per il contrasto al corona virus. Nelle ultime ore, stando al New York Times, per la somministrazione di quelè intervenuta ladi sospensioneStati Uniti d’America, da parte dell’autorità di controllo sanitaria fino agli esiti delle verifiche in relazione a seidi trombosi. L'articoloJohnson&Johnson:diUsa, nei proviene da ...

sospeso in Usa/ Fda: "6 trombosi". Ema, "serve richiamo" ERDOGAN, LA MOSSA TURCA IN LIBIA E' UN PROBLEMA PER L'ITALIA In cambio della disponibilità ad occuparsi della ...'Oggi FDA e @CDCgov hanno rilasciato una dichiarazione riguardante ilper il COVID19. Raccomandiamo una pausa nell'uso di questoper un'abbondante cautela', ha ...13 APR - “E’ bene che sul vaccino Johnson & Johnson ci sia una decisione rapida, chiara, definitiva, senza tentennamenti ed incertezze. Bisogna evitare di fare ciò che è stato fatto con il vaccino Ast ...Mentre stanno arrivando le prime dosi di Johnson&Johnson in Italia a Pratica di Mare, gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino J&J dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York ...