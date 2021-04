Vaccino Johnson&Johnson | in Italia e in Europa rinviata distribuzione | cosa sta accadendo

(Di martedì 13 aprile 2021)Covid Johnson&Johnson, ine inla suasta. Una notizia dell’ultim’ora, a quanto pare, ine in, è stataladelJohson&Johnson. La decisione è stata presa in seguito allo stop che gli Stati Uniti hanno apportato al medesimo. Il motivo sarebbe L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

petergomezblog : Usa, la Fda raccomanda lo stop al vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di trombosi. - lorepregliasco : Negli Stati Uniti FDA e CDC invitano a sospendere la somministrazione del vaccino di Johnson & Johnson dopo rari ca… - Corriere : ?? Gli Usa chiedono lo stop di Johnson & Johnson - Bob86591692 : RT @_DAGOSPIA_: ALT! GLI STATI UNITI CHIEDONO LA SOSPENSIONE DEL VACCINO DI JOHNSON & JOHNSON - Bob86591692 : RT @Libero_official: Mentre in #Italia stanno per arrivare 184mila dosi del #vaccino #Janssen della #Johnson&Johnson, gli #Usa sospendono l… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson&Johnson

A seguito di questa decisione, laha rinviato la distribuzione del suoanti Covid in Europa. Anche in questi casi la sospensione precauzionale viene definita per "eccesso di ...SOSPESO IN USA/ Rinviata distribuzione siero in Europa ROBERTO D'ALIMONTE SU M5S, FDI E LEGA Passando al Movimento 5 Stelle , Roberto D'Alimonte ha spiegato che fino al ...(Teleborsa) - L'andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà contrastata, con gli indici che stanno recuperano terreno negli scambi pre-mercato dopo l'uscita dei ...Vaccino Johnson & Johnson, Roberto Speranza convoca l'Aifa: si va verso lo stop. E intanto l'Europa rinvia la distribuzione del vaccino. Fda ha raccomandato la sospensione dell'uso del vaccino. Johnso ...