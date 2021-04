Vaccino Johnson & Johnson, vittima negli Usa per trombosi: timore legame (Di martedì 13 aprile 2021) Vaccino Johnson & Johnson, le autorità chiedono la sospensione: sarebbe il primo caso sospetto su quasi 7 milioni di somministrazioni Getty ImagesCome per AstraZeneca in Europa anche negli Usa ci sono timori per il Vaccino Johnson & Johnson legati a casi di coaguli di sangue e trombosi. Mentre si attende l’arrivo della prima dose in Italia, negli Stati Unici la Food and Drug Administration (l’Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali) e i Centers for Disease Control, non useranno più i vaccini, almeno per il momento. Proprio come successe in Europa si vogliono avviare degli ulteriori approfondimenti dopo alcuni ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021), le autorità chiedono la sospensione: sarebbe il primo caso sospetto su quasi 7 milioni di somministrazioni Getty ImagesCome per AstraZeneca in Europa ancheUsa ci sono timori per illegati a casi di coaguli di sangue e. Mentre si attende l’arrivo della prima dose in Italia,Stati Unici la Food and Drug Administration (l’Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali) e i Centers for Disease Control, non useranno più i vaccini, almeno per il momento. Proprio come successe in Europa si vogliono avviare degli ulteriori approfondimenti dopo alcuni ...

RobertoBurioni : Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti… - ladyonorato : Johnson& Johnson, Stati Uniti e Australia lo sospendono dopo 'casi di coaguli nel sangue': 'Non lo raccomandiamo' - RaiNews : 'Oggi FDA e CDCgov hanno rilasciato una dichiarazione riguardante il vaccino Johnson & Johnson per il #COVID19. Rac… - mlpedo1 : RT @dottorbarbieri: +++ Usa: #Fda raccomanda la sospensione all’uso del #vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di rari coaguli di sangue. +++ - sir_1980 : RT @byoblu: Gli Stati Uniti sospendono il vaccino #JohnsonJohnson in via precauzionale. Sei donne sviluppano una rara malattia legata a coa… -