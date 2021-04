Vaccino Johnson & Johnson sospeso negli Stati Uniti | consegne rinviate in Europa e dosi ferme in Italia

(Di martedì 13 aprile 2021) La Food and Drug Administration ha chiesto la sospensione precauzionale immediata delle somministrazioni del;J, dopo che 6 donne (su quasi 7 milioni di vaccinazioni) sono state colpite da rari fenomeni di coaguli di sangue. L’Australia ha deciso di non acquistare il siero. Distribuzione rimandata in Ue

Advertising

Agenzia_Ansa : Nyt, gli Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson & Johnson dopo sei casi di malattia rara nelle due settima… - petergomezblog : Usa, la Fda raccomanda lo stop al vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di trombosi. - Corriere : Il Nyt: «Gli Usa chiedono la sospensione immediata del vaccino Johnson & Johnson» - biglierilella : RT @byoblu: Gli Stati Uniti sospendono il vaccino #JohnsonJohnson in via precauzionale. Sei donne sviluppano una rara malattia legata a coa… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Il Nyt: «Gli Usa chiedono la sospensione immediata del vaccino Johnson & Johnson» -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson

..., che soffre con un calo del 2,57% dopo la notizia che la Food and Drug Administration ha deciso la sospensione precauzionale immediata delle somministrazioni del suo, dopo ...Stop, precauzionale, alnegli Stati Uniti. L'azienda ha di conseguenza deciso di rimandare le consegne dei suoi vaccini in Europa . Nella giornata di martedì - come anticipato dal New York Times - ...Il virologo Carlo Perno ha spiegato che anche gli altri vaccini oltre al Johnson & Johnson possiedono la proteina legata all'insorgere dei coaguli.La richiesta della pausa temporanea del vaccino di Johnson&Johnson arriva dai Cdc e dalla Fda come forma di “eccesso di cautela”. Dopo la notizia viene rinviata la distribuzione in Europa dove la vacc ...