Vaccino Johnson & Johnson, 6 casi di trombosi: stop in Usa (Di martedì 13 aprile 2021) Vaccino Johnson & Johnson in Usa e trombosi, le autorità federali sanitarie americane hanno chiesto l'immediato stop dell'uso del Vaccino contro il Covid dopo che si sono registrati 6 casi di coaguli nel sangue a due settimane dal Vaccino. Si tratta in tutti i casi di donne tra i 18 ed i 48 anni. Una donna è morta ed un'altra è ricoverata in gravi condizioni in Nebraska. Lo riporta il New York Times. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

