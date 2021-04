Vaccino di Johnson&Johnson: stop precauzionale negli Usa e rinviata la distribuzione in Europa (Di mercoledì 14 aprile 2021) La richiesta della pausa temporanea dai Cdc e dalla Fda come forma di “eccesso di cautela” in attesa della valutazione di 6 casi di rare trombosi su quasi 7 milioni di vaccinati. Dopo la notizia l’azienda rimanda la distribuzione in Europa dove la vaccinazione non è ancora partita (foto: Paul Biris/Getty Images)Si torna a parlare di coronavirus e trombosi. Oggi 13 aprile gli Stati Uniti hanno chiesto una sospensione temporanea e precauzionale del Vaccino di Johnson&Johnson/Janssen dopo la segnalazione di 6 casi di una rara forma di trombosi cerebrale su 6,8 milioni di vaccinati. Non è chiaro se ci sia un qualche legame, ma la pausa sarebbe frutto di un “eccesso di cautela”, come scrivono in una nota ufficiale i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e la Food and Drug Administration (Fda), che l’hanno ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) La richiesta della pausa temporanea dai Cdc e dalla Fda come forma di “eccesso di cautela” in attesa della valutazione di 6 casi di rare trombosi su quasi 7 milioni di vaccinati. Dopo la notizia l’azienda rimanda laindove la vaccinazione non è ancora partita (foto: Paul Biris/Getty Images)Si torna a parlare di coronavirus e trombosi. Oggi 13 aprile gli Stati Uniti hanno chiesto una sospensione temporanea edeldi Johnson&Johnson/Janssen dopo la segnalazione di 6 casi di una rara forma di trombosi cerebrale su 6,8 milioni di vaccinati. Non è chiaro se ci sia un qualche legame, ma la pausa sarebbe frutto di un “eccesso di cautela”, come scrivono in una nota ufficiale i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e la Food and Drug Administration (Fda), che l’hanno ...

