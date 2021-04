Vaccino Covid, oltre 13 milioni di dosi somministrate: i dati aggiornati (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 13.286.783 le dosi di Vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, l'85,3% del totale di quelle consegnate, pari a 15.575.830 (nel dettaglio 10.259.730 Pfizer/BioNTech, 1.320.400 Moderna e 3.995.700 AstraZeneca). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 13.286.783 ledicontro il-19in Italia, l'85,3% del totale di quelle consegnate, pari a 15.575.830 (nel dettaglio 10.259.730 Pfizer/BioNTech, 1.320.400 Moderna e 3.995.700 AstraZeneca). L'articolo .

