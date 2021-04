Vaccino covid, nella provincia autonoma di Bolzano l’ASL ha aperto alcune “finestre” per il personale scolastico (Di martedì 13 aprile 2021) L’Azienda Sanitaria comunica che sono state aperte alcune finestre per la campagna vaccinale per le seguenti categorie: comparto scolastico (personale scolastico, ivi compreso quello universitario e dell’Infanzia); Forze dell’Ordine Protezione Civile Cargiver. Nello specifico, sono disponibili: Bressanone: 15.04.2021 631 posti liberi al momento 17.04.2021 400 posti liberi al momento Vipiteno: 15.04.2021 625 posti liberi al momento 16.04.2021 324 posti liberi al momento 17.04.2021 8 posti liberi al L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 aprile 2021) L’Azienda Sanitaria comunica che sono state aperteper la campagna vaccinale per le seguenti categorie: comparto, ivi compreso quello universitario e dell’Infanzia); Forze dell’Ordine Protezione Civile Cargiver. Nello specifico, sono disponibili: Bressanone: 15.04.2021 631 posti liberi al momento 17.04.2021 400 posti liberi al momento Vipiteno: 15.04.2021 625 posti liberi al momento 16.04.2021 324 posti liberi al momento 17.04.2021 8 posti liberi al L'articolo .

