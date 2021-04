Vaccino covid, Fratelli d’Italia: “Pericoloso bloccare la vaccinazione al personale scolastico” (Di martedì 13 aprile 2021) "bloccare la macchina delle vaccinazioni per categorie, può essere Pericoloso soprattutto se parliamo di scuola. Fratelli d’Italia resta ovviamente favorevole alla vaccinazione prioritaria dei più fragili, ma quello su cui non siamo d'accordo è lo stop al canale scolastico", Così i deputati di Fratelli d'Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabile scuola del dipartimento istruzione di Fdi e vicepresidente commissione Cultura. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 aprile 2021) "la macchina delle vaccinazioni per categorie, può esseresoprattutto se parliamo di scuola.resta ovviamente favorevole allaprioritaria dei più fragili, ma quello su cui non siamo d'accordo è lo stop al canale", Così i deputati did'Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabile scuola del dipartimento istruzione di Fdi e vicepresidente commissione Cultura. L'articolo .

