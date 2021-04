Vaccino Covid | Curcio | “Vaccinazione degli over finirà ad inizio maggio Per adesso i docenti sono fuori”

Advertising

SkyTG24 : Covid, a Roma infermieri in piazza contro obbligo vaccino. VIDEO - MediasetTgcom24 : Covid, l'appello dei medici: 'Accettate qualsiasi vaccino vi venga proposto' #vaccini - Corriere : Il vaccino cinese ha scarsa efficacia: e il Cile della campagna record ora torna in lockdown - RaiStudio24 : RT @RaiNews: D. Serracchiani (@serracchiani - @pdnetwork) a @RaiStudio24: il piano di #vaccinazione deve essere gestito a livello nazionale… - comando117 : RT @RaiNews: D. Serracchiani (@serracchiani - @pdnetwork) a @RaiStudio24: il piano di #vaccinazione deve essere gestito a livello nazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

In Israele la variante sudafricana delsarebbe in grado di "bucare" ilPfizer/BioNTech . Stando ad uno studio (non ancora sottoposto a revisione paritaria) realizzato dall'università di Tel Aviv e dall'istituto Clalit, ...'Entro giugno avremo 45 milioni di dosi' dianti -. Lo assicura il Commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo , in un'intervista al Corriere della Sera, dove ribadisce che nonostante l'...In un’intervista a Repubblica Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile in prima linea nella campagna di vaccinazione contro il coronavirus ha spiegato ... Lui stesso si è vaccinato con ...TREVISO - «Proprio adesso che avevo prenotato finalmente il vaccino!» Adriano Panatta è asserragliato ... ha scoperto di aver contratto il Covid. «Non avevo alcun sintomo, e ovviamente è inutile ...