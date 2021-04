Vaccino anti-Covid della Johnson & Johnson sospeso in USA: provoca trombosi. (Di martedì 13 aprile 2021) Il Vaccino anti-Covid dell’azienda americana Johnson & Johnson è stato sospeso dalla Food and Drug Administration e dai Centers for Disease Control: provocherebbe trombosi. E ci risiamo! La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno infatti di usare il Vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza. La sospensione è legata a sei casi negli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione. Intanto la Johnson & Johnson, che ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Ildell’azienda americanaè statodalla Food and Drug Administration e dai Centers for Disease Control: provocherebbe. E ci risiamo! La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno infatti di usare ilnei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza. La sospensione è legata a sei casi negli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione. Intanto la, che ...

