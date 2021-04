Advertising

you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che le regioni più avanti nella campagna vaccinale sono il Veneto (76… - fattoquotidiano : Vaccini in Veneto, Zaia: “Pfizer? Non ne abbiamo. Ulteriore frenata per over 80, disabili e persone fragili” - Agenzia_Ansa : La Regione più avanti nell’indice regionale dei vaccini elaborato da YouTrend è il Veneto, segue il Lazio. Ultime… - AnsaVeneto : Vaccini: Veneto, 6,8% popolazione ha effettuato il richiamo. Circa 1,2 mln somministrazioni, 84,8% over 80 almeno u… - Marshmellos_ : Comunque mi sembra di capire che il Veneto ha ampiamente utilizzato tutti i vaccini a sua disposizione ma il proble… -

...al. "L'impressione - continua - è che in Europa abbiano mandato non i più 'performanti' a trattare. Spero non fossero burocrati. La trattativa non funziona, perché la quantità diche ...Sono 331.539, pari al 6,8% della popolazione, i cicli vaccinali completati in, su 1.194.426 di dosi somministrate in totale, pari al 94,4% delle forniture giunte in regione. Il dato emerge dal bollettino vaccinale aggiornato alla mezzanotte. Ad aver ricevuto le prime ...(ANSA) - VENEZIA, 13 APR - Sono 331.539, pari al 6,8% della popolazione, i cicli vaccinali completati in Veneto, su 1.194.426 di dosi somministrate in totale, pari al 94,4% delle forniture giunte in ...«Bonaccini non sa di cosa parla e nemmeno Zaia, non vogliamo vaccinare le nostre piccole isole per privilegi economici, del resto non possiamo entrare in competizione con le economie forti di Emilia ...