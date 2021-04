Vaccini, tensione governo-Regioni. Figliuolo: "Per giugno avremo 45 milioni di dosi" (Di martedì 13 aprile 2021) "A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese" dice il commissario all'emergenza Covid. Zaia: "Draghi faccia scouting, ci sono dosi su mercato". Toti: "De Luca sbaglia su fasce d'età" Leggi su rainews (Di martedì 13 aprile 2021) "A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese" dice il commissario all'emergenza Covid. Zaia: "Draghi faccia scouting, ci sonosu mercato". Toti: "De Luca sbaglia su fasce d'età"

Advertising

GFucci58 : RT @RaiNews: 'A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese' dice il commissario a… - tfabiani2 : RT @RaiNews: 'A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese' dice il commissario a… - RaiNews : 'A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese' dice il co… - mikepa2704 : @GDS_it ma per allentare la tensione perché non fare pure una lotteria vaccini considerati i numeri scorrevoli day by day - Andrea026202 : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #Covid: #vaccini e #scuole riaperte 2? #IoApro tensione al corteo a Roma… -