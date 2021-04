Vaccini, slitta il traguardo delle 500.000 somministrazioni giornaliere (Di martedì 13 aprile 2021) L’Italia pronta a distribuire milioni di Vaccini contro il Covid entro la fine di aprile ma slitta il traguardo delle 500.000 somministrazioni al giorno. Salvo clamorosi colpi di scena, slitta il traguardo delle 500.000 somministrazioni giornaliere di vaccino contro il Covid. Il governo e il Commissario all’emergenza Figliuolo lavorano senza sosta per ottimizzare il piano Vaccini in base alle dosi disponibili e al tipo di vaccino a disposizione. Si tratta di una corsa contro il tempo. Ma una corsa ad ostacoli. “Sono oltre 4,2 milioni i Vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprile alle strutture sanitarie delle Regioni. Oltre alle ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 aprile 2021) L’Italia pronta a distribuire milioni dicontro il Covid entro la fine di aprile mail500.000al giorno. Salvo clamorosi colpi di scena,il500.000di vaccino contro il Covid. Il governo e il Commissario all’emergenza Figliuolo lavorano senza sosta per ottimizzare il pianoin base alle dosi disponibili e al tipo di vaccino a disposizione. Si tratta di una corsa contro il tempo. Ma una corsa ad ostacoli. “Sono oltre 4,2 milioni iche verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprile alle strutture sanitarieRegioni. Oltre alle ...

