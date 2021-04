Vaccini | ora Pfizer alza da 12 a 19 | 5 euro il costo per ogni dose

(Di martedì 13 aprile 2021) Il prezzo perdel vaccino/BioNTech è destinato a salire di oltre il 60%. A far scoppiare la bomba è stato il primo ministro bulgaro, Boyko Borissov, mentre commentava le trattative in corso tra l’Unionepea e i rappresentanti delle due imprese, la statunitensee la tedesca BioNTech. A Bruxelles l’indiscrezione non viene formalmente avvalorata, anche se una fonte interpellata da Reuters ne conferma la veridicità. Insomma, il prezzo del vaccino sale e l’pa paga. Un funzionario dell’Ue coinvolto nei colloqui – sottolinea Reuters – ha confermato il prezzo citato da Borissov, spiegando però che i negoziati non sono stati ancora conclusi. Il portavoce della Commissione alla Salute Stefan de Keersmaecker ha confermato ieri che la Commissione ...

Alle 10 ora americana è stata annunciata una conferenza stampa sulla vicenda. "Scienziati della ... Le pagelle dei vaccini: da Pfizer a Moderna - AstraZeneca: studio su seconda dose con altri...Problematiche analoghe con eventi trombotici, seppure rari, sono state registrate dal vaccino AstraZeneca ora consigliato agli over 60, ma non approvato negli Usa. Negli Usa la maggior parte della ...