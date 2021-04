Vaccini, nuova fuga da AstraZeneca: un napoletano su tre rinuncia alla dose (Di martedì 13 aprile 2021) Vaccini Pfizer col contagocce e la ricognizione di AstraZeneca scoraggia un napoletano su tre. È questo il bilancio della campagna vaccinale a Napoli che, ieri, ha impegnato tre hub sui... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 aprile 2021)Pfizer col contagocce e la ricognizione discoraggia unsu tre. È questo il bilancio della campagna vaccinale a Napoli che, ieri, ha impegnato tre hub sui...

