Vaccini, Johnson & Johnson rinvia la distribuzione in Europa dopo lo stop degli Usa. Speranza convoca riunione d'urgenza (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 184.800 le dosi del primo carico. Ma da Washington frenano perché sei destinatari statunitensi hanno sviluppato un raro disturbo che produce coaguli di sangue: sono tutte donne. Speranza convoca una riunione d’urgenza Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 184.800 le dosi del primo carico. Ma da Washington frenano perché sei destinatari statunitensi hanno sviluppato un raro disturbo che produce coaguli di sangue: sono tutte donne.unad’

