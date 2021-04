Vaccini Italia, De Luca: “Per fasce d’età e a categorie economiche insieme” (Di martedì 13 aprile 2021) Vaccini Italia. “La Campania è totalmente d’accordo sulla priorità da dare alle fasce di età, ultraottantenni e pazienti fragili” dice il presidente della Regione Vincenzo De Luca a ‘Porta a Porta’. “Ma siamo entrati in una fase diversa da un anno fa, ora abbiamo i Vaccini e un’economia del Paese stremata, quindi riteniamo ragionevole muoversi su due piani: continuare la vaccinazione per fasce d’età e contemporaneamente dare una mano alle categorie economiche”. “In Campania – ha spiegato De Luca – Vacciniamo entro questa settimana il 100% degli ultraottantenni e nelle prossime due settimane anche i non deambulanti e i fragili, e questo nonostante la Campania abbia 15mila dipendenti in meno rispetto a ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 aprile 2021). “La Campania è totalmente d’accordo sulla priorità da dare alledi età, ultraottantenni e pazienti fragili” dice il presidente della Regione Vincenzo Dea ‘Porta a Porta’. “Ma siamo entrati in una fase diversa da un anno fa, ora abbiamo ie un’economia del Paese stremata, quindi riteniamo ragionevole muoversi su due piani: continuare la vaccinazione pere contemporaneamente dare una mano alle”. “In Campania – ha spiegato Deamo entro questa settimana il 100% degli ultraottantenni e nelle prossime due settimane anche i non deambulanti e i fragili, e questo nonostante la Campania abbia 15mila dipendenti in meno rispetto a ...

