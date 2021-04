Vaccini, il generale Figliuolo rivede il piano: “45 milioni di dosi per giugno”. Si allontana obIettivo 500mila somministrazioni al giorno (Di martedì 13 aprile 2021) “Nel trimestre che va da aprile a giugno avremo 45 milioni di dosi, vuol dire 15 milioni al mese”. Il generale Francesco Paolo Figliuolo aggiorna il piano vaccinazioni e, al Corriere della Sera, assicura: “A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese. Lo dicono i numeri”. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla lite a distanza con il presidente della Campania De Luca, ma anche dalle garanzie ottenute dai rappresentanti di Johnson&Johnson e Pfizer. I Vaccini arriveranno, saranno consegnati regolarmente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E anche se non riuscirà a raggiungere subito la quota di 500mila vaccinazioni al giorno che aveva ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) “Nel trimestre che va da aprile aavremo 45di, vuol dire 15al mese”. IlFrancesco Paoloaggiorna ilvaccinazioni e, al Corriere della Sera, assicura: “A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese. Lo dicono i numeri”. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla lite a distanza con il presidente della Campania De Luca, ma anche dalle garanzie ottenute dai rappresentanti di Johnson&Johnson e Pfizer. Iarriveranno, saranno consegnati regolarmente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E anche se non riuscirà a raggiungere subito la quota divaccinazioni alche aveva ...

repubblica : Covid, Draghi ferma i governatori ribelli: “Niente eccezioni al piano vaccini” - Enzo_dErrico : RT @antoniopolito1: Quando uno sceriffo sfida un generale, l’uomo con il fucile vince - De Luca: «Dopo gli over 80 e i fragili in Campania… - jan_khler : Ma Come? I vaccini, il gregge e il generale Liddel-Son? - GiocoNews_it : #Vaccini, #riaperture e #Recoveryplan: il fine mese di fuoco del #governo - Ilsaggiopetty : RT @laGigogin: Comunque il generale ha cambiato il piano vaccini. Ora ne somministriamo anche meno di 300K/giorno, sennò non ne abbiamo per… -