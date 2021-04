Vaccini e ripresa | gli Usa corrono | l' Europa arranca

(Di martedì 13 aprile 2021) Gli Stati Uniti stanno procedendo a ritmo spedito nelle vaccinazioni. Secondo quanto riferito dal New York Times, circa 119 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di siero contro il Covid-19: di questi, quasi 73 milioni hanno completato l'intero processo vaccinale. Al momento, il tasso di vaccinazione sarebbe al 36%, con l'amministrazione Biden che punta a somministrare 200 milioni di dosi entro il suo centesimo giorno in carica. Va ricordato che una tale velocità sia stata resa possibile anche dal fatto che Donald Trump abbia investito moltissimo nella ricerca vaccinale l'anno scorso, grazie soprattutto all'Operazione Warp Speed. Va comunque dato atto a Joe Biden di aver posto la campagna di vaccinazione in cima alle proprie priorità di governo e di aver ulteriormente accelerato i tempi nelle scorse settimane. Tutto questo, senza dimenticare la linea di "nazionalismo ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ripresa

... riportino gradualmente alladelle attività ancora oggi in prolungato stand by . Nei giorni ... Avanti con iper le riaperture Secondo Draghi insomma è giunto il momento di programmare la ...... De Luca risponde a Figliuolo: 'Drammatica carenza diPfizer e Moderna' 12 aprile 2021 Una ... dall'altra a dare fiato allaprevista per la seconda parte dell'anno. Tra le ipotesi più ...I virologi hanno spiegato in modo chiaro che per uscire quanto prima dalla pandemia sanitaria e dal dramma economico dobbiamo vaccinare prima le persone più anziane e fragili perchè così cala la ...Curcio: "A fine aprile chiudiamo con over 80. Allo Spallanzani di Roma al via test con altri vaccini dopo la prima dose di AstraZeneca ...