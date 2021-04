Vaccini Covid | il calendario delle vaccinazioni | Regione per Regione

Leggi su leggioggi

(Di martedì 13 aprile 2021) Secondo gli ultimi aggiornamenti, il piano per la distribuzione e la somministrazione deianti-subirà alcune rivisitazioni per viaindicazioni dell’Ema (European Medicines Agency) e dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco). La decisione dell’Europa, dunque anche del governo italiano, è quella raccomandare le dosi del vaccino AstraZeneca agli over 60. Di conseguenza il Ministro della Salute Roberto Speranza ha stabilito un uso preferenziale di AstraZeneca per le persone con più di 60 anni. A queste prime indicazioni seguirà una circolare con i dovuti chiarimenti e le conseguenti modifiche al pianosomministrazioni. Per il momento, comunque, l’obiettivo del piano vaccinale rimane “Almeno l’80 per cento degli italiani vaccinati entro settembre“, dichiarato il 13 marzo 2021 dal Commissario ...