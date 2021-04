Vaccini, Campania: domani 148mila dosi di Pfizer, il 20 arriva Moderna (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono attese domani 148.000 dosi Pfizer in Campania, mentre dal 20 aprile arriveranno 39.000 dosi di vaccino Moderna. Queste le uniche certezze nelle spedizioni di Vaccini per la Regione che, da piano del governo, dovrebbe eseguire 29.500 somministrazioni al giorno in questa settimana, arrivando a 203.000 dosi in totale in sette giorni. Un traguardo difficilmente raggiungibile. Al momento la Campania, secondo quanto risulta dal report sul sito del governo, ha ricevuto 1.280.755 dosi di Vaccini, di cui 1.125.781 sono state già iniettate, quindi l’87,9%. Al momento non si hanno notizie sulla conferma o meno delle 15.000 dosi di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono attese148.000in, mentre dal 20 aprile arriveranno 39.000di vaccino. Queste le uniche certezze nelle spedizioni diper la Regione che, da piano del governo, dovrebbe eseguire 29.500 somministrazioni al giorno in questa settimana,ndo a 203.000in totale in sette giorni. Un traguardo difficilmente raggiungibile. Al momento la, secondo quanto risulta dal report sul sito del governo, ha ricevuto 1.280.755di, di cui 1.125.781 sono state già iniettate, quindi l’87,9%. Al momento non si hanno notizie sulla conferma o meno delle 15.000di ...

