Vaccinazioni anti Covid: presto operativo l’hub al Parco Esposizioni di Novegro (Di martedì 13 aprile 2021) Il nuovo punto vaccinale, operativo dal prossimo 20 aprile, a pieno regime potrà effettuare fino a oltre 4mila inoculazioni giornaliere. A gestirlo sarà il Gruppo Ospedaliero San Donato Leggi su 7giorni.info (Di martedì 13 aprile 2021) Il nuovo punto vaccinale,dal prossimo 20 aprile, a pieno regime potrà effettuare fino a oltre 4mila inoculazioni giornaliere. A gestirlo sarà il Gruppo Ospedaliero San Donato

