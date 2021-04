Usa | Taiwan | Cina e Russia Va in scena la guerra valutaria

Leggi su formiche

(Di martedì 13 aprile 2021) Non si combatte nei campi di battaglia o nei cieli, bensì tra Paesi considerati nemici di questa o quella moneta e del sistema valutario di riferimento. Succede, per esempio, tra gli Usa e, dove sembra esserci un rapporto a due velocità, su due livelli ben diversi, con l’ombra di unasempre più aggressiva verso l’isola. Tutto parte dal calo della moneta nazionale, il dollaro di, improvvisamente deprezzato a 28 dollari americani a causa dell’imminente inserimento di Taipei, da parte del Tesoro Usa, nell’elenco dei governi manipolatori di valuta. Si tratta di quella lista che Washington aggiorna costantemente nella quale figurano le nazioni che cercano deliberatamente di svalutare le loro monete rispetto al dollaro statunitense per avere il sopravvento nel commercio e dunque una bilancia in netto surplus. Una mossa ...