Usa | sospeso il vaccino Johnson&Johnson Tutti i dettagli e perché non c’è da temere

(Di martedì 13 aprile 2021) Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente la somministrazione delJohnson & Johnson. Secondo le agenzie federali statunitensi, infatti, c’è il rischio che possa provocare coaguli nel sangue. La decisone, seppure in via precauzionale. arriva in seguito alla segnalazione di sei persone che, entro due settimane dall’inoculazione, hanno manifestato fenomeni tromboembolici. Fra i sei soggetti coinvolti, tutte donne fra i 18 e i 48 anni, si registra anche un decesso. ITALIA, ARRIVATE 184MILA DOSI Ad oggi ilmade in Usa è stato somministrato a quasi sette milioni di cittadini statunitensi e nei prossimi giorni dovrebbe essere distribuito anche in Italia. Il primo lotto è infatti arrivato nel nostro Paese da pochissime ore, stoccato presso l’hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta di un totale di 184mila ...

Advertising

Corriere : ?? Johnson & Johnson sospeso negli Usa - ricpuglisi : Il vaccino Johnson & Johnson sospeso negli USA dalla FDA - News24_it : Johnson & Johnson, vaccino sospeso negli Stati Uniti - Corriere della Sera 2021-04-13T12:09:23.000Z - EremitaMancato : RT @ImolaOggi: Effetti collaterali, in Usa sospeso vaccino Johnson & Johnson - ruisseau : RT @ImolaOggi: Effetti collaterali, in Usa sospeso vaccino Johnson & Johnson -

Ultime Notizie dalla rete : Usa sospeso

Neglisono in tutto circa 9 milioni le dosi di Johnson&Johnson già spedite ai vari stati , ... che a seguito delle richieste del CDCP ne hal'utilizzo all'interno dei siti vaccinali di ...Altro colpo bassissimo all'Italia. In preda alla mancanza dei vaccini contro il Covid, il Paese attendeva come una manna dal cielo l'antidoto di Johnson& Johnson. Peccato però che prima ancora di ...Gli Usa hanno sospeso in via precauzionale il vaccino Johnson & Johnson dopo sei casi di coaguli nel sangue che hanno portato alla morte di una donna.Gli Stati Uniti sospendono il vaccino di Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo aveva anticipato il New York Times e lo conferma su Twitter la Food & Drug Administration, l'agenzia Usa ...