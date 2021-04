USA SOSPENDONO VACCINO JOHNSON & JOHNSON PER CASI DI TROMBOSI (Di martedì 13 aprile 2021) Le autorità sanitarie americane hanno deciso di sospendere l’uso del VACCINO JOHNSON e JOHNSON, dopo il verificarsi di 6 CASI di TROMBOSI a due settimane dalla somministrazione. “Si raccomanda una pausa come misura precauzionale”. In tutti e sei i CASI si tratta di donne, tra i 18 e i 48 anni. Una è morta e proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Le autorità sanitarie americane hanno deciso di sospendere l’uso del, dopo il verificarsi di 6dia due settimane dalla somministrazione. “Si raccomanda una pausa come misura precauzionale”. In tutti e sei isi tratta di donne, tra i 18 e i 48 anni. Una è morta e proviene da Database Italia.

