**Usa-Russia: Biden propone a Putin vertice in Paese terzo** (Di martedì 13 aprile 2021) Washington, 13 apr. (Adnkronos) - Il Presidente americano Joe Biden ha proposto al Presidente russo Vladimir Putin, in un colloquio telefonico, un vertice da tenersi nei prossimi mesi in un Paese terzo, per discutere l'intera gamma di questioni che Stati Uniti e Russia devono affrontare. Lo ha reso noto la Casa Bianca.

