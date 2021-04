(Di martedì 13 aprile 2021) La Food and Drug Administrationla sospensione immediata delle somministrazioni delmonodose di Johnson&Johnson negli Stati Uniti: sono stati segnalati 6diche si sono verificate circa due settimanela inoculazione. Tutte le 6 persone sono donne di età compresa fra i 18 e i 48 anni: una di loro è morta, un’altra è ricoverata in gravi condizioni. Negli Usa finora hanno ricevuto ildi Johnson&Johnson circa 7 milioni di persone. La Fda, l’autorità del farmaco statunitense, e i Centers for Disease Control smetteranno di usare ilnei siti federali e sollecitano gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ricpuglisi : Il vaccino Johnson & Johnson sospeso negli USA dalla FDA - albo_interista : RT @dottorbarbieri: +++ Usa: #Fda raccomanda la sospensione all’uso del #vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di rari coaguli di sangue. +++ - rosalbapereira1 : Usa, la Fda raccomanda lo stop al vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di trombosi - 57patty57 : RT @dottorbarbieri: +++ Usa: #Fda raccomanda la sospensione all’uso del #vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di rari coaguli di sangue. +++ - levanten77 : RT @ricpuglisi: Il vaccino Johnson & Johnson sospeso negli USA dalla FDA -

È la previsione dell'immunologa, dopo che 'venerdì Pfizer ha presentato alla(l'ente regolatorio degli) la richiesta di approvazione per uso di emergenza del suo vaccino per i ragazzi... Il ...Negli, il vaccino è attualmente autorizzato per l'uso di emergenza in persone di età pari o ... Non è noto quanto tempo impiegherà laper rivedere i dati ma, secondo Rochelle Walensky, ...Nello stesso momento il New York Times dà notizia che la Fda statunitense chiederà la sospensione del vaccino Janssen a seguito di alcuni gravi casi di coagulazione, per consentire un supplemento di ...Come funziona il vaccino Johnson & Johnson? A differenza dei già noti vaccini a mRNA di Pfizer-BioNTech e Moderna, il prodotto di Johnson & Johnson appartiene alla categoria dei vaccini a vettore vira ...