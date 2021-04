Usa | la Fda chiede la sospensione del vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di trombosi L’azienda | stop alle consegne in Europa

(Di martedì 13 aprile 2021) La Food and Drug Administration raccomanda laimmediata delle somministrazioni delmonodose di Johnson&Johnson negli Stati Uniti: sono stati segnalati 6diche si sono verificate circa due settimanela inoculazione. Tutte le 6 persone sono donne di età compresa fra i 18 e i 48 anni: una di loro è morta, un’altra è ricoverata in gravi condizioni. Negli Usa finora hanno ricevuto ildi Johnson&Johnson circa 7 milioni di persone. “Per un’abbondanza di cautela, i Cdc e la Fda hanno raccomandato una pausa nell’uso del nostro”, si legge in una nota della multinazionale, che annuncia inoltre lodelin tutta ...

Advertising

petergomezblog : Usa, la Fda raccomanda lo stop al vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di trombosi. - RaiNews : 'Oggi FDA e CDCgov hanno rilasciato una dichiarazione riguardante il vaccino Johnson & Johnson per il #COVID19. Rac… - ricpuglisi : Il vaccino Johnson & Johnson sospeso negli USA dalla FDA - NOTONLYMARSHALL : USA: La FDA raccomanda la sospensione del vaccino Johnson & Johnson - - Ilpicanese2 : RT @dottorbarbieri: +++ Usa: #Fda raccomanda la sospensione all’uso del #vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di rari coaguli di sangue. +++ -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Fda

Una decisione presa per estrema cautela, ha precisato, spiegando che ci sono stati 6 casi di 'un tipo raro e grave di coaguli di sangue' su 6,8 milioni di dosi somministrate. 'Questi eventi ...L'andamento dei futureindica che la seduta odierna del mercato americano aprirà contrastata, con gli indici che stanno ... ha detto lain una dichiarazione su Twitter.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 apr - J&J ha annunciato la decisione "di ritardare in modo proattivo" il lancio del suo vaccino contro il covid in Europa alla luce della decisione della ...Negli Usa hanno ricevuto l'unica dose del vaccino Johnson & Johnson 6,8 milioni di persone, e altre 9 milioni di dosi sono già state inviate ai diversi Stati. La nota di Centers for disease control e ...