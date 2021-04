Usa Iraq al 3 dialogo: mentre Teheran? (Video) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Usa e Iraq hanno avviato il terzo dialogo strategico. Su di loro aleggia la presenza di Teheran che ha inviato un suo emissario il giorno prima dell’incontro. Ma cosa lega Iran, Usa e Iraq? E cosa deciderà il presidente statunitense Joe Biden? Ancora dialogo tra Usa e Iraq? Ad aprile Usa e Iraq hanno avviato Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) Usa ehanno avviato il terzostrategico. Su di loro aleggia la presenza diche ha inviato un suo emissario il giorno prima dell’incontro. Ma cosa lega Iran, Usa e? E cosa deciderà il presidente statunitense Joe Biden? Ancoratra Usa e? Ad aprile Usa ehanno avviato

Advertising

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione L’ombra dell’#Iran nelle trattative per il ritiro delle forze #USA dall’#Iraq… - JoeCool_____ : @giu33liana Personalmente non ho mai creduto alla storia che gli Usa siano lì per i talebani. Altrimenti avrebbero… - giu33liana : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #PapaFrancesco (@Pontifex_it) fa recapitare ad #Assange un 'messaggio gentile e personale' N… - PicoPaperopoli : ?? #13Aprile 2003 – Guerra in Iraq: ritrovati e liberati i prigionieri USA. La città di Tikrit, da cui proviene la f… - kaylua80 : @Porta2Della @Andrewts90 @GeopoliticalCen La Russia è tremendamente efficace e potente sul militare, è entrata in S… -