Advertising

ALFO100897 : '...ma dovrà essere usato...', queste parole esternate da #Speranza aumentano sempre più il disprezzo nei confronti… - infoitsalute : Johnson & Johnson | Nyt | Usa | chiesta sospensione dopo casi di trombosi - InformatiVivere : #Usa: chiesta sospensione del #vaccino Johnson&Johnson. Nel mentre #Pfizer “aumenta i prezzi”... #johnsonandjohnson… - free_anto1 : RT @lrspcs: Usa: 'Chiesta la sospensione del vaccino Johnson&Johnson' | Speranza: 'Valuteremo nei prossimi giorni, ma dovrà essere USATO' E… - lrspcs : Usa: 'Chiesta la sospensione del vaccino Johnson&Johnson' | Speranza: 'Valuteremo nei prossimi giorni, ma dovrà ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Chiesta

... negli, come riporta il New York Times, ne vienela sospensione . La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno infatti di usare il vaccino nei siti federali ...Così il ministro Mariastella Gelmini a Tgcom24 sul caso esploso negli. 'Ci sarà un incontro dei ministri europei della salute, ma sono sicura che sarà riconosciuto come sicuro come già successo ...(ANSA) - ROMA, 13 APR - Gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug ...Johnson & Johnson, slitta la consegna dei vaccini in Europa dopo i casi di coaguli di sangue e lo stop negli Usa. L'annuncio di J&J «di ritardare in ...