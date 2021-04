“Un’opera scellerata ed ecocida”, scontri in Val Di Susa per la costruzione del nuovo autoporto (Di martedì 13 aprile 2021) Nuovi scontri in Val Di Susa nella notte di oggi 13 Aprile 2021. A San Didero infatti, dove sono da poco iniziati i lavori per costruire un nuovo autoporto sull’autostrada A32 Torino – Bardonecchia, alcuni manifestanti hanno invaso la zona per protestare contro l’avvio di questo progetto. All’arrivo sul luogo della polizia gli attivisti hanno L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 13 aprile 2021) Nuoviin Val Dinella notte di oggi 13 Aprile 2021. A San Didero infatti, dove sono da poco iniziati i lavori per costruire unsull’autostrada A32 Torino – Bardonecchia, alcuni manifestanti hanno invaso la zona per protestare contro l’avvio di questo progetto. All’arrivo sul luogo della polizia gli attivisti hanno L'articolo proviene da Consumatore.com.

