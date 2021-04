Università | la ministra Messa | «Mi riprometto di riaprirla a ottobre | almeno in forma mista» – La videointervista

Leggi su open.online

(Di martedì 13 aprile 2021) Ci sono studenti universitari che non hanno mai messo piede in ateneo a causa del Coronavirus. Le associazioni studentesche, entità sconosciute. I ricevimenti negli uffici dei professori, i capannelli nei corridoi aspettando di essere convocati per l’esame, seduti a terra a consumare le pagine dei libri pieni di post-it. La goliardia che scandisce i riti di passaggio, dal giorno in cui si diventa matricole a quando, con la corona di alloro in testa, ci si definisce laureati. L’a distanza, senza le esperienze e le occasioni che si vivono fisicamente negli atenei, semplicemente non è. LaMaria Cristinalo sa bene: «La maggior parte dellazione deve avvenire in presenza. Questa è una caratteristica imprescindibile per ...