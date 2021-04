Università | cent' anni della Cattolica | Anelli ' aule vuote ma non temiamo crisi'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Università cent

Il Mattino

Il 29enne studente dell'di Bologna " detenuto da febbraio 2020 in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva " ha regalata alla sua compagna il libro'anni di solitudine del Premio ...Trentasette anni e una laurea in Economia e International Business all'di Brescia, ... Perché come dice mia nonna Celestina, che ha 94 anni, "chi mangia sano campa'anni"". In questo ...