Una Vita, anticipazioni spagnole: i Dominguez mentono a Bellita (Di martedì 13 aprile 2021) La famiglia Dominguez continuerà ad essere determinante per lo sviluppo delle nuove trame di Una Vita,come annunciano le anticipazioni spagnole. Dopo aver fatto arrestare Alfonso Carchano e aver eVitato che venisse distribuita la pellicola che diffamava Bellita, lei e Margarita sono diventate amiche e la donna, dopo aver constatato che la Del Campo si stava prodigando per aiutarla finanziariamente, ha deciso di mettere da parte le ostilità e dimenticare il passato. La Carrion era convinta che Bellita avesse fatto carriera sfruttando un suo infortunio e che avesse raggiunto la gloria con metodi discutibili. Dunque, le due donne sono diventate inseparabili, ma il pubblico ha avuto già modo di scoprire che la moglie del produttore ha inscenato una vera e propria farsa ...

