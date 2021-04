Una vita anticipazioni: Genoveva smaschera Felipe che si giustifica, Santiago umilia Marcia (Di martedì 13 aprile 2021) Santiago non ha preso benissimo la scena che ha visto. Si è ritrovato di fronte Felipe e Marcia e ha capito che tra di loro c’è ancora qualcosa. Ha messo subito in chiaro le cose: è lui il marito della bella brasiliana e merita rispetto. Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 14 aprile 2021. Nella prossima puntata della soap vedremo la reazione di Felipe alla furia di Santiago, come si comporterà l’avvocato? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano la trama di domani, in onda la prima parte dell’episodio 1154 di Acacias 38. Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 aprile 2021 Camino vorrebbe parlare con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 aprile 2021)non ha preso benissimo la scena che ha visto. Si è ritrovato di frontee ha capito che tra di loro c’è ancora qualcosa. Ha messo subito in chiaro le cose: è lui il marito della bella brasiliana e merita rispetto. Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 14 aprile 2021. Nella prossima puntata della soap vedremo la reazione dialla furia di, come si comporterà l’avvocato? Scopriamolo con leche ci rivelano la trama di domani, in onda la prima parte dell’episodio 1154 di Acacias 38. Una: la trama di domani 14 aprile 2021 Camino vorrebbe parlare con ...

