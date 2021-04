Una vita, anticipazioni 13 aprile: una terribile insinuazione (Di martedì 13 aprile 2021) Margarita farà tutto il possibile per distruggere Bellita in maniera definitiva. La Carrion, come si evince dalle anticipazioni Una vita inerenti l'episodio in onda oggi, 13 aprile, cercherà di mettere zizzania tra José e la cantante insinuando in lei il dubbio che l'uomo la stia tradendo con Esther Nadal, l'attrice protagonista dello spettacolo in cui recita. Intanto, Ursula tornerà nel quartiere e ciò susciterà il malumore e la preoccupazione dei vicini. Poco dopo, Camino sarà molto triste per la partenza di Maite e sarà insofferente con chiunque. Infine, Cinta dirà ad Emilio di non essere poi tanto convinta del loro fidanzamento. Una vita, spoiler 13 aprile: il ritorno di Ursula genera malcontento e preoccupazione Ursula non darà per nulla peso al fatto che gli abitanti di Acacias non la ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 13 aprile 2021) Margarita farà tutto il possibile per distruggere Bellita in maniera definitiva. La Carrion, come si evince dalleUnainerenti l'episodio in onda oggi, 13, cercherà di mettere zizzania tra José e la cantante insinuando in lei il dubbio che l'uomo la stia tradendo con Esther Nadal, l'attrice protagonista dello spettacolo in cui recita. Intanto, Ursula tornerà nel quartiere e ciò susciterà il malumore e la preoccupazione dei vicini. Poco dopo, Camino sarà molto triste per la partenza di Maite e sarà insofferente con chiunque. Infine, Cinta dirà ad Emilio di non essere poi tanto convinta del loro fidanzamento. Una, spoiler 13: il ritorno di Ursula genera malcontento e preoccupazione Ursula non darà per nulla peso al fatto che gli abitanti di Acacias non la ...

